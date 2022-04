18 pessoas ficam feridas em acidente entre ônibus, caminhão e carreta em Manaus

Os veículos permanecem na pista e por isso, é necessário atenção ao passar pelo trecho. Uma equipe de peritos está a caminho da cena do acidente para investigar as circunstâncias do mesmo.

Na ocasião, o ônibus trafegava pela via, quando foi atingido por uma carreta que a arrastou e a jogou contra a traseira de um caminhão limpa fossa que estava estacionado no local.

Manaus/AM – Ao menos 18 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus do transporte público, um caminhão e uma carreta na Alameda Cosme Ferreira, no bairro Zumbi, na Zona Leste.

