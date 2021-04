15 bairros de Manaus poderão sofrer com cheia severa dos rios em 2021

Nesta sexta-feira, o nível do rio Negro estava marcando 27,75 metros. Conforme o primeiro alerta de cheia emitido pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), no dia 31/3, há uma probabilidade de ser registrada em 2021, uma das cinco maiores cheias da capital.

Manaus/AM - Foi realizado nesta sexta-feira (9), o segundo reconhecimento fluvial, em várias zonas da cidade, das áreas que geralmente são impactadas pela cheia dos rios Negro e Amazonas, e que neste ano deverá ser uma das mais severas, conforme monitoramento hidrológico. Ao menos 15 bairros e 5 mil famílias estão sendo monitorados para receber as ações do Executivo municipal.

