Mãe desabafa em meio a ataques após morte de Millena Brandão: 'não sabem o tamanho da dor'

A causa da morte ainda é indefinida. Millena foi inicialmente diagnosticada erroneamente com dengue, mas exames posteriores revelaram um tumor de 5 cm no cérebro. Desde então, o quadro se agravou severamente. Ela sofreu 12 paradas cardiorrespiratórias em menos de 48 horas, antes de ir a óbito.

Millena começou a passar mal no dia 24 de abril e, em nove dias, morreu após ser atendida em três unidades de saúde diferentes. Para Thays, houve negligência médica: “Com certeza houve. Nosso advogado está apurando os fatos”, afirmou. A mãe ainda enfrenta, além do luto, a dor de encarar o primeiro Dia das Mães sem a filha.

“Estão dizendo que eu sou fria porque não chorei em uma entrevista. Postaram até vídeo no TikTok. As pessoas não sabem o tamanho da minha dor”, lamentou Thays, muito abalada, em conversa com a revista Quem. Ela e o marido, Luiz Rodrigo Brandão, pediram publicamente respeito ao momento de luto: “Pedimos que respeitem esse momento de muita dor”, dizia a nota divulgada no perfil da menina.

