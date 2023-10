Kally pede desculpa para peões após dar vexame bêbada; vídeo

Ao final da dinâmica, a cantora pede desculpas para os peões: "Desculpa, gente, tá bom? Desculpa, eu não queria beber assim ao extremo, mas bebi. Mas o que importa é isso, sinceridade, honestidade, e teve muita gente aqui que não sabonetou hoje". Então, ela se direciona para Márcia Fu, com quem discutiu durante a dinâmica: "Obrigada amiga, bata aqui! Você amiga, não sabonetou pela primeira vez. Me abrace!"

Na dinâmica, cada peão deve escolher um participante que deixa o programa leve e outro que deixa o terror. Antes do jogo, como de costume, a produção mandou bebidinhas para os peões. Segundo Black, Kally bebeu 6 copos em 10 minutos. "Eu só não quero que você fique mal lá fora. Não tá legal o que você tá fazendo. Você bebeu 6 copos em 10 minutos, você tá embolando a língua", alertou o ex-bbb. A fazendeira Jenny chega a pedir para alguém da produção vir ajudar Fonseca: "Gente, por favor, alguém pode vir aqui? A Kally fugiu do controle!"

