Um jantar à luz de velas vai te ajudar a prender o crush em seu papinho.

Áries: As energias dos astros indicam que você vai receber uma chuva de energias vindas das estrelas. Com toda esta influência, a sua mente terá um destravar de ideias e soluções. No trabalho, cuidado com quem confia, pois alguém pode falar de você pelas costas. No campo amoroso, quem estiver com o par garantido pode investir em uma língua tornado. Vai rolar arrepios.

Touro: Os astros sinalizam para um dia mais tranquilo do que o normal. Saiba aproveitar. No trabalho, um clima good vibes vai tomar conta do lugar. Vai rolar conversas saudáveis. No campo amoroso, quem estiver com tudo nos casinhos, a dica é ir na parada mais selvagem. Vai rolar tapas no bumbum do par com unhadas leves só pra arrepiar.

Gêmeos: As energias dos astros mostram que você irá receber muita motivação do céu para lidar com tudo. No trabalho, um pequeno BO vai cair em seu colo, mas nada sério que não possa resolver bem rápido. No campo amoroso, a previsão para quem vai estar de conchinha hoje é de um ploc ploc de ladinho. Treine a coordenação motora para usar a mão ao mesmo tempo.

Câncer: Os astros indicam que você estará com uma oportunidade na manga para sair do vermelho. Também será necessário segurar um pouco os gastos em excesso para não se afundar em dívidas antes de 2024. No campo amoroso, a previsão é de uma brincadeira diferente para animar as coisas. A dica é usar vendas para descontrair.

Leão: As energias dos astros mostram que você estará recebendo boas energias para superar mágoas. Algumas coisas do passado precisam ficar no passado para você conseguir seguir em frente. No trabalho, é hora de planejar uma volta triunfal e mostrar o que sabe fazer. No campo amoroso, uma química por alguém que teve um lance ainda não sumiu. Vai rolar remake e uma sessão de sexo quente.

Virgem: Os astros sinalizam para uma nova etapa da vida chegando. Você se sentirá mais livre para ser quem realmente quer e viverá uma liberdade positiva. No trabalho, conte com uma parceria inesperada em um momento difícil. No campo amoroso, a dica para quem tem companhia garantida é usar dados eróticos para animar a noite.

Libra: As energias dos astros enviam uma dose extra de confiança para você dar o primeiro passo em seu projeto. Metas e objetivos precisam sair do papel para você encontrar o seu caminho. No trabalho, o seu lado prático vai ter ligado no nível máximo, ainda mais se tiver que lidar com gente chata. No campo amoroso, a dica é atiçar a sensibilidade da paixão. Um jantarzinho à luz de velas pode ser suficiente para levar o par no seu papinho.

Escorpião: Os astros indicam que você estará com uma coceirinha para gastar até o que não tem. Cuidado para não ser afetado pelo espírito de festas de fim de ano. No trabalho, momentos divertidos virão para quebrar o gelo. No campo amoroso, a previsão é de um momento íntimo com o par. Verdades serão reveladas e haverá tempo para explorar mais os desejos. Para os solteiros, a dica é abrir os olhos na paquera, pois um crush vai rolar.

Sagitário: As energias dos astros sinalizam para momentos alegres com amigos ou família. Novas pessoas entram na sua vida, mas algumas irão sair de maneira negativa. No trabalho, é bom cativar os colegas, pois você pode precisar de ajuda. No campo amoroso, a previsão é de festa no apê. Quem estiver com a costelinhas garantida irá explorar uma noite de sexo quente. Solteiros correm risco de ficarem chupando o dedo.

Capricórnio: Os astros indicam que você estará no estilo "poucos amigos". O céu pode estar meio carregador para você e não vai rolar nem conversinha no trabalho. No campo amoroso, a previsão para quem vai estar de conchinha é de um sexo selvagem regado de brincadeiras eróticas. É dia de usar os dados safados.

Aquário: As energias dos astros sinalizam para um dia um pouco difícil. Você terá problemas para lidar com certas pessoas e precisará ter autocontrole em certas situações, para não perder a razão. O clima pode ficar tenso no trabalho. No campo amoroso, a previsão é de criatividades fortes. É dia de usar fantasias para a brincadeira erótica ficar mais interessante. É dia de brincar de médico. Para os solteiros, há sinal de que a cantada vai dar certo.

Peixes: Os astros mostram que terá de fazer um esforço a mais hoje. As tarefas em casa podem te sobrecarregar antes do dia começar. No trabalho, redobre a atenção ao lidar com coisas importantes, principalmente se for papelada. No campo amoroso, a previsão é de um movimento sexy na paquera. Você estará com tudo na sensualidade e vai conseguir o que quer do par. Solteiros é bom correr, pois vai rolar crush novo na área.