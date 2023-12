Um contatinho antigo irá surgir para tentar te desconcertar. Abre o olho.

Áries: Prepare o coração para o fim de semana de Natal. As energias estão favorecendo o seu signo e você irá viver momentos gostosos entre amigos ou família. No campo amoroso, a ceia promete e o peru pode ser você. Uh lá lá. Solteiros também estão com sorte no amor, mas é preciso entrar na onda da paquera para garantir a companhia.

Touro: As energias dos astros sinalizam para ótimas vibes no findi. Aproveite para programar belos encontros para este Natal, seja com a família ou amigos próximos. No campo amoroso, a previsão é de brincadeiras quentes com o par. A dica é usar chantilly para fazer o exercício de lamber. Para os solteiros, a previsão é de uma movimentação na área da paquera. Se estiver com o crush à vista, é bom se adiantar para não perder a chance.

Gêmeos: Os astros indicam que você terá boas surpresas. As energias estarão fortes para manter em alta o seu lado extrovertido. Também há sinal de que o descanso no fim de semana virá em boa hora. No campo amoroso, a previsão é de estímulo forte na área da intimidade. Vai rolar lance selvagem entre quatro paredes. Para os solteiros, a dica é explorar os limites. Uma atitude forte irá abrir as portas da pegação com o (a) crush.

Câncer: As energias dos astros mostram que o dia vai começar positivo para você. Com 2024 batendo a porta, você irá refletir sobre explorar novos horizontes em sua vida. No campo amoroso, a previsão é de match forte no primeiro contato. Tem cheiro de novo romance no ar. Para os comprometidos, a previsão é de apertar os laços com uma bela sessão de lepo lepo.

Leão: Os astros indicam que você vai começar o dia recebendo as melhores vibes do Sol. Aproveite para explorar o seu lado mais criativo e até dar o primeiro passo no projeto pessoal. No campo amoroso, a previsão é de movimentos intensos embaixo dos lençóis. O estresse acumulado é de falta de sexo quente. Para os solteiros, a dica é agir com intensidade na hora de xavecar o crush. Vai rolar química forte.

Virgem: As energias dos astros sinalizam para uma bela chuva de energia boa. As influências do Sol irão manter o seu alto astral. O fim de semana será aproveitado da melhor forma. No campo amoroso, a previsão é de sair da rotina com o par para dar mais cor a vida amorosa. A serotonina que falta será ativada com uma bela programação seguida de uma noite intensa de ploc ploc. Para os solteiros, alguém próximo será a companhia sexual que faltava para o Natal, basta lançar a ideia.

Libra: Os astros mostram que você estará na vibe família neste fim de semana, ainda mais com a chegada do Natal. Se tiver que trabalhar, a dica é focar no serviço para sair mais cedo. No campo amoroso, a previsão é de belas vibes na área da intimidade. Quem está de par garantido para o fim de semana irá suar na intensidade do amor. Vai rolar montanha-russa com o par.

Escorpião: As energias dos astros sinalizam para uma grande troca de ideias com os colegas de trabalho. O ambiente ficará mais harmônico após uma demanda exigir o trabalho em equipe. No campo amoroso, a previsão é de surpresinha. Um crush antigo vai aparecer para tentar te desconcertar. Comprometidos não irão ficar de fora dessa roubada.

Sagitário: Os astros sinalizam para um período meio agitado pela manhã. Se tiver que trabalhar, a dica é acordar mais cedo para evitar transtornos. No campo amoroso, a previsão é de uma treta que vai testar a fidelidade dos pombinhos. O momento é de tensão. Para os solteiros, a previsão é de um lance com alguém do ciclo de amizades. Há risco de triângulo amoroso.

Capricórnio: As energias dos astros mostram que você estará sendo influenciado pelo Sol. Conte com as melhores vibes para começar o dia bem e explore o seu lado zen durante o tempo livre. No campo amoroso, a previsão é de sucesso total na área da pegação. As estrelas irão estimular o desejo em seu signo. Com essa vibe será difícil resistir aos seus encantos.

Aquário: Os astros sinalizam para um final de semana tranquilo. Você estará na vibe do descanso. No campo amoroso, um perrengue entre os pombinhos irá desencadear um pequeno desentendimento. É bom explorar uma conversa franca. Para os solteiros, a previsão é de clima diferente com um (a) amigo (a) durante o rolê. Vai rolar química inesperada.

Peixes: As energias dos astros indicam que você vai começar o dia com muita disposição. O ‘sabadou’ será ótimo para organizar as coisas em casa e eliminar o entulho. No campo amoroso, quem está enrolado em um lance há um tempo e ainda não assumiu irá ser pressionado a tomar uma decisão de uma vez por todas. Para quem está na seca, vai rolar um encontro interessante durante o rolê com os amigos cupidos.