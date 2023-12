No amor, o clima vai esquentar com um colega próximo, mas será apenas casual.

Áries: Você vai receber energias fortes dos astros logo pela manhã. Esse pique vai te ajudar a ser objetivo e a colocar seus interesses em primeiro lugar. No trabalho, não vai faltar praticidade para cuidar logo de toda demanda. No campo amoroso, a previsão é de uma pequena tensão que vai tentar causar desânimo. Seja mais rápido e prepare o terreno para atiçar o par. Quem estiver sem a costelinha, a hora de seduzir é agora.

Touro: Mantenha suas 'anteninhas' conectadas, pequeno cristal, pois há sinal de que você irá descobrir alguns babados. As peças irão se encaixar sobre algumas coisas, seja no trabalho ou em casa. No campo amoroso, a previsão é de um chamego bem meloso com o par. Para os solteiros, a dica é entrar na onda do xaveco. A seca está com os dias contados.

Gêmeos: As coisas podem ser meio corridas para você. Com tantos compromissos perto do fim do ano, pode ser que você fique sem tempo para respirar. No trabalho, não aceite aquilo que não faz parte das suas obrigações. No campo amoroso, a previsão é de uma diversão tripla inesperada. Vai rolar sexo a três. Comprometidos também podem entrar na onda para deixar a relação ainda mais apimentada.

Câncer: Você segue recebendo as melhores influências da Lua, pequeno cristal. Também há sinal de que você irá enfrentar alguns desafios para poder subir mais um degrau da vida. No trabalho, fique atento nos próximos passos para não pisar na bola com a chefia. No campo amoroso, a previsão é de um pequeno estresse com o par. Cuidado para não causar mágoas na hora da raiva. Para os solteiros, vai rolar um "fica fixo" inesperado. A seca vai passar longe, mas você terá que mexer os pauzinhos.

Leão: Com as festas de fim de ano chegando, você poderá ficar sem tempo com tantos compromissos. As coisas em casa também irão pedir sua atenção. No trabalho, se estiver com muita vontade de crescer, é preciso tirar seus projetos pessoais da gaveta. No campo amoroso, a previsão é de charme em alta. Você não terá dificuldades para seduzir.

Virgem: Você segue sendo abençoado pelas energias das estrelas. As energias irão te ajudar a pensar em alternativas na hora de lidar com alguns perrengues. No trabalho, evite se descontrolar e foque nas saídas. No campo amoroso, a previsão é de altas novidades para sair do comum com o par. A dica é investir em uma programação romântica para trocar carícias e mexer com as mentes. Para os solteiros, vai rolar chuva de contatinhos.

Libra: As energias dos astros mostram que você recebe boas energias para esta manhã. No trabalho, você irá dar conta de tudo em tempo hábil. Alguém vai te invejar. No campo amoroso, a previsão é de carinho no nível máximo, ainda mais se tiver irritado o par. Para os solteiros, a dica é investir no crush que anda secando nas redes sociais, há chances de rolar romance.

Escorpião: Os astros sinalizam para alguns assuntos sérios que irão marcar a sua transição de ano. Um ciclo vai começar em sua vida e a dica é guardar todo dinheiro possível. No trabalho, o seu lado comunicativo estará com tudo. A energia será ótima para quem lida com o público. No campo amoroso, a previsão é de uma conversa decisiva com o par. Vai rolar revelação. Para os solteiros, a dica é manter o diálogo com o crush, pois o sinal verde está próximo.

Sagitário: As energias dos astros indicam que você estará sendo abençoado pelas melhores energias dos astros. A vibe irá te ajudar a resolver BOs com quem você não sabia que precisava. No campo amoroso, você estará brilhante na sedução. Conte com os melhores estímulos para conseguir o que quer do par. Para os solteiros, o campo da paquera vai estar com tudo. Algumas movimentações interessantes irão rolar.

Capricórnio: Os astros mostram que você estará na vibe mais tranquila devido ao cansaço da semana. Aproveite para programas belos nadas para o fim de semana e dê foco total ao autocuidado. No campo amoroso, a previsão é de uma sessão de relaxamento com óleos beijáveis. Vai rolar lambe lambe com o par. Para os solteiros, o inesperado vai rolar. O clima vai esquentar com um (a) colega, mas vai ser só casual.

Aquário: As energias dos astros sinalizam para uma movimentação no lado comunicativo. Você irá trocar ótimas ideias com uma galera mais experiente, receba de braços abertos. No trabalho, foque na demanda para não deixar nada de fora. No campo amoroso, a previsão é de sexo quente com o par para matar a saudade. Só cuidado com uma mensagem de texto suspeita que vai chegar. Para os solteiros, vai rolar um match ao vivo durante o rolê. Evite ficar em casa neste fim de semana.

Peixes: Os astros mostram que você estará sendo abençoado pelas energias da Lua. Também há sinal de que você estará no pique das festas de fim de ano, então não deixe de fazer seu planejamento. No trabalho, a sua concentração está em alta e você terá que ter jogo de cintura para não deixar a peteca cair. No campo amoroso, a previsão é de sexo selvagem com o par para tirar a relação do tédio. Para os solteiros que conseguiram conquistar o crush, a dica é ir fundo nas preliminares para garantir um reencontro.