No amor, é dia de suar. Vai rolar aventura na montanha-russa com o crush.

Áries: Você receberá ótimas energias do céu se tiver que lidar com pessoas importantes. No trabalho, você terá de cortar momentos de diversão para ter mais resultados. No campo amoroso, a previsão é uma mudança no relacionamento com o par. A dica é estimular uma conversa picante para brincar com a mente.

Touro: As energias dos astros mostram que você vai estar com muita disposição para lidar com todas as tarefas do dia. No trabalho, as suas responsabilidades podem ficar maiores, então demonstre o seu lado profissional. No campo amoroso, a dica é lançar um olhar safado da cabeça aos pés do par. O flerte em local inusitado será recíproco e pode abrir as portas do motel.

Gêmeos: Os astros sinalizam para boas energias da Lua em seu signo. Você estará com bons estímulos na área das realizações. Continue trabalhando, pois vai rolar reconhecimento. No campo amoroso, a previsão é de uma conquista inesperada. Vai rolar uns amassos com alguém que já teve um crush há um tempo.

Câncer: As energias dos astros indicam que você terá um pouco mais de trabalho em casa. Tente agilizar para não deixar nada acumulado. No trabalho, conte com belos estímulos no seu lado prático. O destaque vem. No campo amoroso, cuidado com os ciúmes em excesso, pode isso pode atrair uma seca bem chata.

Leão: Os astros avisam que você precisa olhar além do seu limite. Se quiser viver momentos marcantes, é preciso fugir da zona de conforto. No trabalho, em certos assuntos você terá de tomar atitudes extremas para não ser sugado. No campo amoroso, há sinal de que você estará sensual e cheio de graça. Quem estiver na beira do rio da paquera, vai puxar uma rede cheia de peixe.

Virgem: As energias dos astros mostram que você precisa segurar a empolgação em relação aos gastos. Ainda mais com o fim de ano, pois você estará louco para festejar. No trabalho, organize bem o seu tempo para não levar carga pesada para casa. No campo amoroso, a previsão é de um romance chegando, mas quem ainda estiver sofrendo por alguém do passado vai correr. Para os comprometidos, a vibe será de colocar fogo no parquinho. Verdades virão à tona durante uma DR.

Libra: Os astros indicam que você vai receber bons estímulos do céu. Aproveite para começar o dia bem acordando cedo para apreciar o café da manhã em paz. No trabalho, há sinal de que você vai chamar atenção da chefia. Mostre que está atento. No campo amoroso, a previsão é de trocas de segredos durante a brincadeira de "vai e vem" entre quatro paredes. Alguém vai pedir tapa na cara.

Escorpião: As energias dos astros sinalizam para uma mudança de humor repentina. Pode ser que comece o dia com um pouco de pressa. Mas relaxa, pois à tarde as energias irão colaborar com sua paz. No campo amoroso, há sinal de que a saudade está ardendo para quem está longe há um tempo. Quem está na seca não vai ficar de fora dessa. A dica é levar o par na conversa com palavras bonitas. Alguém vai se derreter aos seus pés.

Sagitário: Os astros indicam que você estará com pouca paciência para estresses e "mi mi mis". O seu lado direto e objetivo estarão ligados no máximo. No trabalho, fique de olho na pessoa que tentar te bajular, pois esse é quem se esforça menos. No campo amoroso, a previsão é de que dois corpos irão suar entre quatro paredes. Vai rolar montanha-russa com o par. Solteiros se apressem na paquera, pois há sinal de que o xaveco será bem dado.

Capricórnio: As energias dos astros indicam que você estará com a confiança no nível máximo. Também há sinal de que você terá de ter jogo de cintura devido a um contratempo no trabalho ou em casa. No campo amoroso, a previsão é de uma aventura sensual querendo florescer. Mas é preciso abrir a mente para loucuras como um belo sexo à três.

Aquário: Os astros mostram que uma pequena confusão pode rolar devido a um mal entendido. Há sinal de que a confusão vai envolver um (a) amigo (a) próximo (a). Então é bom não boiar nessa história. No campo amoroso, a previsão é de uma conversa franca sobre os gostos dos pombinhos. Quem ainda não sabe usar a língua logo vai ficar profissional. Para os solteiros, a cantada certa vai garantir a costelinha do dia.

Peixes: As energias do céu indicam que você estará bem confiante para manter o dia bem. No trabalho, os astros indicam que você terá de tomar a frente em uma demanda importante. Vá com calma para garantir esse destaque. No campo amoroso, a previsão é de uma troca de favores. Vai rolar 69 antes de começar o lepo lepo. Para os solteiros, a diversão estará garantida no campo da paquera. Basta enfrentar a onda.