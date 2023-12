Uma paquera vai aparecer e mexer com você. Vai rolar frio na barriga.

Áries: As energias dos astros indicam que você vai começar o dia com muita determinação. Para aproveitar o melhor disso, você terá que focar em organizar as tarefas, para não perder o fluxo. No campo amoroso, a previsão é de frio na barriga. Uma paquera antiga vai surgir para mexer com você. Cuidado para não pisar na bola.

Touro: Os astros sinalizam para algumas mudanças que irão acontecer em breve. Há sinal de que seus planos irão mudar de forma repentina. No campo amoroso, a pressão vem pra quem está só enrolando o par. Já os solteiros que estão na pista podem se amarrar de vez com um crush ou pular para a próxima pegação.

Gêmeos: As energias dos astros mostram que você corre risco de ser surpreendido com um BO fora de hora. A dica é acordar mais cedo e adiantar os afazeres da rotina. No campo amoroso, a previsão é de uma conversa séria após a furunfada. Vai rolar revelação. Para os solteiros que estão off na pegação, a dica é seguir em frente o quanto antes para esquecer o lance que deu errado. É dia de dar fim na secura.

Câncer: Os astros indicam que você segue sendo influenciado pelas energias da Lua. Com mudanças a caminho, pode ser que role de um novo trabalho ou nova vocação. No campo amoroso, a previsão é de um romance chegando, mas é bom não ceder até ter certeza das intenções, ainda mais se estiver esperando algo sério. Para os comprometidos, a dica é fazer os momentos românticos acontecerem. O que vem depois será de arrepiar.

Leão: As energias dos astros sinalizam para ótimas influências da Lua, que segue iluminando o seu signo. No trabalho, conte com sorrisos e boas trocas de ideias. No campo amoroso, a previsão é de uma pequena correria com o par. A parceria será importante neste momento. Para os solteiros, o clima de paquera pode ficar mais pra lá do que pra cá. Vai rolar uma seca.

Virgem: Os astros indicam que você estará com pique total para organizar as coisas em casa. Uma grande mudança irá tomar o seu tempo e você terá que focar no resultado. No campo amoroso, as coisas podem ficar meio confusas com o par, mas uma conversa sincera pode esclarecer mais. Para os solteiros, quem estiver saindo do armário, novos contatinhos irão aparecer para animar a paquera.

Libra: As energias dos astros sinalizam para um período de grande sorte. Vale participar de algum sorteio só para garantir. No trabalho, evite conversas com quem não conhece, pois isso pode resultar em um arrependimento. No campo amoroso, a dica é apostar em uma programação caseira com o par. A sobremesa de chocolate pode ser usada para lamber no corpo do mozão. Para os solteiros, a previsão é um momento de intimidade com um (a) amigo (a) próximo (a). A amizade só fortalece.

Escorpião: Os astros indicam que você terá habilidade total para lidar com dinheiro. Também há sinal de que vai rolar uma grana extra após um bom negócio. No trabalho, quanto mais se esforçar, mais rápido o sucesso chega. No campo amoroso, a previsão é algo mais firme com o par. Vai rolar firmamento de compromisso ou um passo importante será dado. Para os solteiros que estão fortes na paquera, o que não vai faltar é costelinha.

Sagitário: As energias dos astros sinalizam para um início de dia com uma grande disposição. Talvez role até uma folguinha com uma diversão entre amigos fora de hora. No trabalho, a previsão é um pequeno perrengue, mas será moleza para você resolver. No campo amoroso, se estiver com dificuldades de esquecer um rolo antigo, a dica é cair na night. Um crush vai te consolar de uma maneira quente. Para os comprometidos, a previsão é uma noite de prazer para tirar o estresse. A dica é começar com uma massagem com a língua.

Capricórnio: Os astros indicam que você terá um dia cheio. É bom ir preparado com um belo café da manhã para não descontar estresse em ninguém. No trabalho, evite perder com conversinhas, pois uma demanda extra pode rolar. No campo amoroso, a previsão é de um clima de romance chegando na área para os pombinhos. Vai rolar um 69 para começar a brincadeira. Para os solteiros, um momento descontraído com um (a) amigo (a) vai resultar em uma pegação inesperada.

Aquário: As energias dos astros sinalizam para um dia animado e com ótimas energias que influenciam o seu lado sociável. No trabalho, coloque em prática o seu lado reto e direto para concluir as demandas do dia antes da hora. No campo amoroso, a previsão é de um pequeno desentendimento com o mozão, mas não há nada que uma sessão de carinho não consiga resolver essa parada. É dia de amansar a fera. Para os solteiros, a previsão é de uma chuva de contatinho durante a saideira.

Peixes: Os astros indicam que as energias da Lua irão acender um alerta para você lidar com alguns problemas. Chega de adiar e é hora de resolver. No trabalho, se estiver procurando um novo caminho, comece a buscar onde será o primeiro passo e avance. No campo amoroso, a previsão é de um momento de melação com o par, regado de amassos. A noite será fechada com anel de ouro.