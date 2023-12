A Lua favorece seu lado sensual. A paquera promete!

Áries: As energias dos astros indicam que você terá muita sorte. Conte com apoio das estrelas para tomar boas decisões. No trabalho, você irá se destacar e alguém vai tentar de tudo para puxar o seu tapete. No campo amoroso, a previsão é de uma onda na cama para refrescar o humor. Solteiros correm risco de dormirem estressados.

Touro: Os astros mostram que você terá o máximo de estímulo para explorar novos horizontes na vida. No trabalho, o seu destaque está garantido e pode rolar mudança de cargo. No campo amoroso, a previsão é de mudança de nível na hora do “vamo vê” com o par, mas é preciso estar atento aos detalhes. Os solteiros precisam se decidir e sair de cima do muro. Pegação ou compromisso sério.

Gêmeos: As energias dos astros indicam que você estará sendo abençoado pelas energias da Lua. Fique animado com as novidades e não tenha medo de tentar. No trabalho, se estiver sobrecarregado demais, é hora de pensar em uma folga. As férias devem chegar para quem está há um tempo pegando pesado. No campo amoroso, a previsão é de mudanças de humor na relação. Cuidado para não falar o que não deve. Para os solteiros, os astros garantem sucesso na paquera.

Câncer: Os astros mostram que você vai receber energia extra do céu para enfrentar os problemas de outra maneira. Se algo não der certo, não é o fim do mundo. No campo amoroso, há sinal de que a sua criatividade irá despertar para novas fantasias sexuais. Para os solteiros, a dica é não secar o par do (a) amigo (a).

Leão: As energias dos astros sinalizam para um dia livre de problemas. Aproveite para correr atrás do que está a atrasado. No trabalho, não ligue para opiniões alheias e continue focado no que é seu. No campo amoroso, a previsão é de boas trocas de carinho com o par. Vai rolar dedinho nervoso. Para os solteiros, a dica estar atento aos sinais, pois vai rolar uma ligação com um (a) amigo (a).

Virgem: Os astros mostram que você vai receber bons resultado do seu esforço. Não desista de lutar pelo seu sonho. No campo amoroso, a previsão é de uma noite quente após de tesão após um dia estressante. Para os solteiros, a dica é não esquentar com um “não”, pois as portas da pegação irão se abrir para você.

Libra: As energias dos astros indicam que você precisa de cautela nas próximas decisões. Pensar minimamente é o mínimo. No trabalho, conte com energia extra para lidar com todas as tarefas. No campo amoroso, a previsão para quem está com o par garantido é de um “69” para mater a saudade.

Escorpião: Os astros indicam que você irá viver muitas mudanças neste fim de ano. Algumas virão para te ensinar a viver sem medo, mesmo que em uma luta solo. No campo amoroso, a previsão é de amassos sem limites. Vai rolar até uma diversão com frutas.

Sagitário: As energias dos astros indicam que precisa ter paciência para agir. Algumas situações virão para te ensinar a ter calma, principalmente no trabalho. No campo amoroso, é bom ficar de olho no par, pois algumas verdades estão querendo das as caras. Uh lá lá. Para os solteiros, os astros mandam forças para garantir os ganhos na paquera. Mais tarde tem!

Capricórnio: Os astros mostram que você estará sendo estimulado por energias de responsabilidades. Você terá de ter cuidado com o que fala, pois o tiro pode sair pela culatra. No campo amoroso, se estiver pensando em pular a cerca, muito cuidado, pois há sinal de que o par já sacou. Para os solteiros, a dica é mostrar ao par o que você gosta. Não faça nada que não queira.

Aquário: As energias dos astros te estimulam nesta manhã para conquistar grandes feitos. Se esforce para mostrar que você tem competência. Principalmente se alguém tem dúvidas sobre você no trabalho. No campo amoroso, a previsão é de uma massagem erótica para espantar o estresse do dia cheio. Foque nas áreas sensíveis. Para os solteiros que estão na seca, a dica é agir rápido enquanto a Lua favorece o seu lado mais sensual.

Peixes: Os astros mostram que você precisa tomar cuidado com as pessoas que escolhe para contar segredos. Há sinal de que alguém está apenas te sugando. Normalmente é quem te chama de “Migo, Miga”. No campo amoroso, a previsão é de sexo selvagem com o par para lembrar dos velhos tempos. Vai rolar canseira entre quatro paredes. Para os solteiros, alguém que já conhece vai te atiçar. Só vai!