Escorpião: A sedução está forte. O crush ficará aos seus pés.

Áries: Os astros mostram que tudo será mais zen para você. No trabalho, conte com boa disposição, principalmente quem conseguiu folgar. No campo amoroso, a previsão é de trocas de experiências. Vai rolar novidades na hora H.

Touro: Você estará entrando em uma nova onda. Se estiver buscando novidades na área profissional, fique de olho nas tendências. No campo amoroso, caso esteja distante do par, nada melhor do que uma noite fora do comum para estreitar os laços. A dica é fugir para uma noite de prazer.

Gêmeos: Para manter as energias positivas, esteja próximo de pessoas que querem o seu bem. No trabalho, evite fazer amizades com quem não está disposto a ajudar. No campo amoroso, a dica é surpreender o par com uma visita inesperada. Vale investir em um momento de pegação no escurinho.

Câncer: Você irá sentir que algumas coisas estão saindo do controle. Há situações que você terá que se retirar, para priorizar o seu bem-estar. No trabalho, você irá atrair energias positivas. No campo amoroso, a dica é treinar novas investidas. Vai rolar troca de favores na cama.

Leão: As energias dos astros indicam que você estará com belas energias na área da conquista. Se estiver investindo em um projeto, há sinal de que o resultado irá surgir. No trabalho, a vibe será positiva para quem precisa lidar com pessoas diariamente. No campo amoroso, a dica é se manter firme, principalmente se for comprometido, pois alguém vai te paquerar.

Virgem: Não se descontrole se algo der errado. Há situações que não darão certo, para que melhores conquistas sejam colocadas em seu caminho. No trabalho, se estiver preso ao ambiente tóxico, evite aceitar, e não desista de buscar mudanças. No campo amoroso, a previsão é um novo romance para quem está há um tempo sem se envolver seriamente. Para inovar, procure causar desejo antes de partir para o ataque.

Libra: Fique atento às mudanças de pensamentos que está tendo. Os astros indicam que é hora de mudar o ciclo da vida. Para tirar esse tédio enraizado, a dica é buscar um novo caminho, seja na vida ou na área profissional. No campo amoroso, a previsão é novas brincadeiras entre quatro paredes. Ao começar o serviço de língua, vá até o fim. "Ajoelhou tem que rezar!".

Escorpião: As energias dos astros indicam que você estará com boas previsões para a área profissional. Embarcar no desconhecido será difícil, mas o sucesso é certo! No campo amoroso, você estará brilhante na sedução. Vá com tudo e use todas as armas para deixar o par aos seus pés (o que não será difícil).

Sagitário: Os astros indicam que você estará com a sorte em alta. Com as energias positivas, há sinal de que você terá grandes conquistas em breve. No trabalho, continue dando tudo de si, pois a recompensa virá. No campo amoroso, a dica é levar o par ao êxtase com belas lambidas da orelha até a virilha.

Capricórnio: As energias dos astros sinalizam para um dia de paz e tranquilidade. O seu dia será mais produtivo ao acordar cedo e você estará mais disposto. A produtividade no trabalho estará com tudo. No campo amoroso, você será incrível na arte da sedução. Quem estiver na seca, a hora de brilhar é agora. Lance o "chama" no crush.

Aquário: Os astros indicam que você estará com força total para começar o dia. As energias irão te dar um UP para encarar os desafios e correr atrás das suas metas. No trabalho, você estará brilhante no desempenho. Brilhe, pequeno cristal. No campo amoroso, a previsão é de sexo quente com o par. Alguém vai ver estrelinhas.

Peixes: As energias dos astros mostram que você estará brilhante na área das conquistas. Aproveite para firmar parcerias e conquistar espaço no mercado, caso esteja na luta para ser seu próprio chefe. No campo amoroso, a previsão é melação e sexo conxinha. Vai rolar massagem tântrica.