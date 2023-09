‘Vinhos Etc e Tal’ recebe o fabricante de Cachaça Orgânica/Exportador Galeno Cambéba; Veja

Sexta-feira é o dia do 'Vinhos Etc e Tal' no programa HORA do H com Humberto Amorim. No episódio de hoje (15), recebe o Fabricante de Cachaça Orgânica/Exportador, Galeno Cambéba, para falar sobre ‘A cachaça cambéba fabricada desde o século XIX é hoje exportada para 17 países’.