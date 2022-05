Sidnei Dutra fala sobre vinhos brasileiros e alta gastronomia no 'Vinhos, Etc e Tal'

Sidnei explicou que a oferta de produtos de alta qualidade e vinhos brasileiros é uma especialidade do Pátio Gourmet. "Vivo em Manaus há 10 anos e não preciso procurar produtos fora da cidade, existe hoje um movimento de diversificação, saímos da dependência da Serra Gaúcha e encontramos produtores no nordeste e em Santa Catarina", disse.

Manaus/AM - Nesta sexta-feira (13) o programa "Vinhos, Etc e Tal" recebeu o administrador e gerente geral do Pátio Gourmet, Sidnei Dutra, para uma conversa sobre a oferta de produtos voltados para alta gastronomia em Manaus.

