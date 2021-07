Rinite x Resfriados, o Leia a Bula explica as diferenças; assista

Rinite, sinusite, gripe, resfriado, covid ???? Com a friagem o nariz fica "atacado" . O #LeiaaBula com Ednilza Guedes desta quinta-feira (22) vai dar a dica para acalmar as crises e como diferenciar uma da outra.

