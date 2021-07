Bioquímico fala sobre tratamento pós covid no Leia a Bula; assista

Tive Covid-19 e ainda me sinto mal, o que fazer ? Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que fazer após a covid, já que alguns sintomas demoram mais para passar, e algumas pessoas ficam com sequelas durante meses, para ajudar com o tema, a #LeiaaBula entrevista o farmacêutico clinico e bioquímico Reginaldo Costa que atua na linha de frente da pandemia.

