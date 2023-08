‘A Quarta Tech’ recebe o gerente técnico do INDT Sérgio Abreu; Veja

No 'A Quarta Tech' do HORA do H de hoje (16), recebe o gerente técnico do INDT, Sérgio Abreu, para falar sobre: 'O INDT (Instituto de Desenvolvimento Tecnológico) é uma das dez empresas brasileiras que podem oferecer soluções em rede 5G privativa no Norte-Nordeste.'

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.