O 1 Minuto Nerd te conta tudo que sabemos sobre Indiana Jones 5; assista

Atendendo a um Chamado do Destino, Indiana Jones 5 é o tema da nossa live do 1 Minuto Nerd no Portal do Holanda.

O Helder Mourão aceitou o convite do Átila Simonsen e os dois falarão sobre as expectativas de Indiana Jones e a Relíquia do Destino, o 5º filme da franquia do nosso adorado arqueólogo.

Com o lendário herói vivido pela última vez por Harrison Ford, a nova aventura conta também com o Phoebe Waller-Bridge (afilhada de Jones) e apresenta Mads Mikkelsen como o vilão!