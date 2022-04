Ginecologista fala sobre educação sexual e prevenção da gravidez na adolescência

A médica esclarece que a região norte do país ostenta a maior taxa de gravidez na adolescência do país, e esta triste estatística está relacionada com questões socioeconômicas e baixa escolaridade. A adolescência é considerada uma etapa de desenvolvimento especial, que tem direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação das políticas públicas.

