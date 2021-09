Especialista alerta sobre direitos do consumidor

Manaus/AM - O programa Hora do H desta terça-feira (28) recebeu a advogada consumerista Rosely Fernandes, especialista em defesa do consumidor. Rosely foi diretora do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/AM e relata que a pandemia aprofundou os endividamentos no país, para conter o problema, ela aponta que a solução é a geração de empregos e mais créditos.

Segundo ela, o Procon deve ser informativo, pois o consumidor ainda não conhece seus direitos. "A defesa do consumidor é a minha linha de trabalho e uma missão de vida. E o que mais a gente precisa no mercado de consumo hoje são as boas práticas que vêm com o diálogo. São aquelas trazidas do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da confiança, da boa fé e da lealdade", pontuou.