Escola gastronômica Chef Gourmet chega em Manaus

A Chef Gourmet existe há 2 anos e possui 35 unidades espalhadas pelo Brasil. Os interessados podem tirar dúvidas sobre matriculas no (92) 3018-2376 ou pelo perfil do Instagram @escolachefgourmet.manaus

O Hora do H com Humberto Amorim desta sexta-feira (10), recebeu o Marçal Leal da ‘Chef Gourmet’, uma nova escola gastronômica que inaugurou em Manaus há dois meses.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.