Empreendedorismo na pandemia: Humberto Amorim entrevista Marcelo Kizem

"Sou advogado, mas sempre busquei novos empreendimentos. Durante a pandemia notei que os gastos da minha esposa e filha com salões de beleza não diminuíram. Esse foi o gatilho para a ideia de montar um negócio pensando na autoestima das pessoas", revelou Kizem. O espaço conta com barbearia, petiscos e degustação de vinho para os clientes.

