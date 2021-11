Economista fala sobre desenvolvimento de cadeias regionais no Hora do H

Manaus/AM - Nesta terça-feira (23) o jornalista Humberto Amorim recebeu a economista Michele Lins Aracaty e Silva no Hora do H. Michele defende um modelo de desenvolvimento das cadeias regionais com base nos produtos que vem da floresta. "O economista precisa vislumbrar um projeto de desenvolvimento regional", disse.

