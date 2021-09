Cirurgião Vascular fala sobre trombose e vacina contra covid; Assista

No Hora do H desta segunda-feira (20), Humberto Amorim entrevistou o médico cirurgião vascular Dr. Paulo Laredo que falou sobre mitos e verdades sobre as varizes. Ele relata ter atendido casos de pessoas que se recusavam a tomar vacina contra a Covid-19 por medo de desenvolver trombose, no entanto, o médico garante que a vacina é segura e não é o principal inimigo do paciente.

“O inimigo não é a vacina, mas sim o vírus. Então indico formas de acompanhamento e prevenção e não que as pessoas recusem a vacina”, pontuou Laredo.

Ele explica que as mulheres tem 4 vezes mais chances de desenvolver trombose e por isso é preciso estar atento aos sintomas. “O nosso corpo fala com a gente através de dores, câimbra, inchaço e aparecimento de varizes que são alguns sintomas que podem ser a ponta do iceberg”, explicou.

Causas

Dr. Laredo explica que 95% dos casos da doença tem razões genéticas, aliadas a maus hábitos de alimentação, consumo de hormônios e sedentarismo.