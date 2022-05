Cineasta lança documentário que retrata 125 anos do Teatro Amazonas

"O Teatro faz parte do roteiro da minha vida, e o registro é fruto de muitos anos de trabalho. Uma cidade que vira as costas para a sua memória não tem rosto".

Manaus/AM - Nesta quarta-feira (18) o programa Hora do H recebeu o cineasta Roberto Kahane, que apresentou seu novo documentário que retrata 125 anos do Teatro Amazonas.

