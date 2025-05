Banzeiro dos Famosos: O choro de Bella Campos; Veja

EM INSTANTES...

No programa Banzeiro dos Famosos, desta terça-feira (27), os apresentadores Kathucy Nascimento e Paulo Rabelo abordaram os principais acontecimentos do mundo das celebridades. Entre os destaques, estão o choro de Bella Campos, as fake news envolvendo Rodrigo Lombardi, a mansão comprada por Neymar Jr., a briga judicial entre Ana Hickmann e Alexandre Correa e a suposta crise no casamento de Justin e Hailey Bieber.

A atriz Bella Campos desabafou sobre as críticas que tem recebido por sua atuação como Maria de Fátima na novela "Vale Tudo". Durante participação no quadro “Vou de Táxi”, do programa “Domingão com Huck”, ela chorou ao falar sobre os ataques. “Tem dias que são muito difíceis”, afirmou.

O ator Rodrigo Lombardi se pronunciou sobre prints falsos que circulam na internet em seu nome, nos quais ele supostamente defendia Virgínia Fonseca. Lombardi negou publicamente a veracidade das postagens e alertou para os riscos das fake news.

O jogador Neymar Jr. comprou uma mansão de R$ 5,5 milhões em Alphaville, em São Paulo, para Amanda Kimberlly, mãe de sua filha Helena. A irmã do atleta, Rafaella Santos, também mora no mesmo condomínio. A intenção de Neymar é manter Helena próxima da família, principalmente de sua outra filha, Mavie.

A disputa judicial entre Ana Hickmann e seu ex-marido, Alexandre Correa, continua. A apresentadora acionou a Justiça para solicitar a prisão de Alexandre por atraso na pensão alimentícia do filho do casal. Segundo os advogados de Ana, ele tem lucrado com palestras e campanhas publicitárias, mas não repassado os valores devidos.

Por fim, Justin e Hailey Bieber estariam enfrentando uma crise no casamento, segundo fontes próximas ao casal. Conforme relato ao jornal The Sun, os dois evitam ficar no mesmo cômodo da casa onde moram e estão cada vez mais distantes. Há meses circulam rumores de separação, alimentados por postagens de Justin Bieber, que recentemente pediu desculpas públicas à esposa. Os dois são pais de Jack, de 9 meses, e fãs já especulam sobre um possível divórcio.