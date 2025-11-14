Raízen já fixou preço de quase metade do açúcar da próxima safra





SÃO PAULO (Reuters) - A Raízen, uma das maiores produtoras de açúcar do mundo, informou nesta sexta-feira que avançou nas fixações de preços do adoçante para quase metade da produção esperada na próxima safra (2026/27, abril a março).

Segundo o head de Relações com Investidores da Raízen, Phillipe Casale, as fixações para a próxima safra estão, até o momento, com um preço de 114 centavos de real por libra-peso.

"Isso vai reduzir a exposição aos preços de tela mais pressionados no curto prazo", disse ele, referindo-se às mínimas de cinco anos registrada no mercado de referência de Nova York.

O executivo afirmou também que a companhia já fixou preços de praticamente todo o açúcar que será produzido na safra atual (2025/26), a 111 centavos de real por libra-peso, garantindo "boa rentabilidade".

(Por Roberto Samora; Edição Igor Sodré)