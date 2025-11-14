   Compartilhe este texto
Explosão em delegacia na Caxemira deixa sete mortos e 27 feridos, diz NDTV

Por Reuters

14/11/2025 19h34 — em
Geral



Pelo menos sete pessoas morreram e 27 ficaram feridas quando uma grande pilha de explosivos confiscados em uma delegacia de polícia na Caxemira, na Índia, detonou na noite desta sexta-feira, informou a emissora NDTV, citando fontes.

A maioria dos mortos são policiais e funcionários da equipe forense que examinavam os explosivos, disse a reportagem.

O número de mortos pode aumentar, com cinco dos feridos ainda em estado crítico, disse a NDTV.

A Reuters não conseguiu verificar imediatamente o motivo da explosão. A polícia de Jammu e Caxemira não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.

Anteriormente, um oficial da polícia local disse à Reuters que uma explosão havia atingido a delegacia de polícia de Nowgam. Segundo o funcionário, o fogo havia tomado conta do complexo e os bombeiros foram levados às pressas para o local.

A explosão ocorreu quatro dias após a explosão de um carro em Delhi, que matou pelo menos oito pessoas no que a Índia chamou de incidente terrorista.

(Reportagem de Fayaz Bukhari em Srinagar, Mrinmay Dey em Bengaluru)

