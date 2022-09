Vídeos: Bia Miranda ameaça bater em Tati Zaqui em A Fazenda: 'arrombada'

“Se eu não conseguir me controlar e for expulsa, ela vai se ferrar, porque eu vou bater até ela morrer”, afirmou a ‘neta’ de Gretchen. "Não vai bater em ninguém”, repreendeu Petála.

Deolane chegou no quarto e a discussão foi encerrada. Em outro momento já na sala, a jovem conversava com outros peões quando disse que estava com vontade de bater em Tati Zaqui.

