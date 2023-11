Vídeo: Nadja detona dicção de Yuri: 'Parece que tá com ovo na boca'

.@yurimeirelless escolheu @nadjapessoa_ como segunda pessoa com o filme queimado e a peoa se defende



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/E8hDKaW3Bj — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 12, 2023

Durante a noite de domingo (12), aconteceu mais um jogo da discórdia em A Fazenda 2023 (RecordTV). Na dinâmica, cada peão tinha que 'queimar o filme' de dois participantes. Uma das escolhas de Yuri foi Nadja, que respondeu criticando a dicção do atual fazendeiro.

Pessoa diz que Yuri deveria abrir a boca quando fala: "Quando você for falar alguma coisa, argumentar, abre a boca. Gesticule melhor. Porque lá no banquinho você falou "come, não come, come, não come', o que a pessoa iria entender?".