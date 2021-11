Valentina Francavilla é a 9ª eliminada de 'A Fazenda 13'; veja vídeo

A ex-panicat foi a mais votada, com 46,18% dos votos, enquanto a ex-Banheira do Gugu recebeu 38,44%.

Não foi dessa vez, @valentina_real ! O público votou e escolheu deixar a @alinemineiro no reality, eliminando a @valentina_real com 15,38% dos votos. #EliminaçãoAFazenda Assine o @sigaplayplus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda : https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/otTnSvcjBt

Valentina Francavilla foi eliminada, nesta quinta-feira (17), de A Fazenda 13. Ela recebeu apenas 15,38% dos votos do público para permanecer no reality ao disputar a berlinda com Aline Mineiro e Solange Gomes.

