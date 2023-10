Simioni alfineta Sheherazade: 'Meus filhos não viram a mãe ser expulsa'

Ela foi sabatinada pelos jornalistas Chico Barney, Keila Jimenez, Bárbara Saryne e Felipeh Campos. Kamila reviu vídeos de sua participação no reality e também algumas falas de Rachel Sheherazade. Kamila responde sobre uma fala onde a ex-peoa citou seus filhos: "Não tem nem resposta uma pessoa que desce tão baixo, no fundo do túnel, para falar de filhos. Meus filhos não viram a mãe ser expulsa de um reality. Meus filhos não viram uma mulher tão forte dando praticamente um tapa na boca de alguém. Eu entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente. Não saí pela porta de trás e nem expulsa. Se ela acha que eu fui tudo isso, ela conseguiu ser pior sendo expulsa".

Na tarde de domingo (29), Simioni, participante eliminada de A Fazenda 2023, participou do programa Hora do Faro (RecordTV).

