Record exibe momento em que Tiago e Shay saem de A Fazenda após expulsão

As imagens do programa mostraram Tiago e Shay sendo chamados separadamente pela produção e, em seguida, deixando a sede. Não foram exibidos os diálogos da ocasião.

A edição desta sexta-feira (21) de A Fazenda exibiu o momento em que Tiago e Shay foram acompanhados para fora do reality após serem expulsos do reality. Eles protagonizaram cenas de agressões.

