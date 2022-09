Pétala reclama de Shayan em prova de 'A Fazenda 14'

O iraniano foi questionar Vini pela fala durante a prova. "Você deu uma porrada na mão da Pétala", disse o ex-participante do "De Férias com o Ex". "É um jogo", insistiu Shay.

A influencer Pétala Barreiros se estranhou com o ex-Casamento às Cegas Shayan Haghbin, nesta terça-feira (13), durante a primeira prova de A Fazenda 14. A disputa definiu os classificados para a primeira "Prova do Fazendeiro".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.