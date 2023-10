Peoas conversam sobre Cariúcha e Henrique: 'Ele dá mole, mas namora'

Eu acho que ele está dando mole demais. Ela [Cariúcha] tinha que se posicionar, porque ele tem uma pessoa lá fora. Simioni Jenny: "O público pode pesar em cima dela por ser mulher." No papo, Simioni afirmou que acha as situações de Cariúcha com Henrique normais — no entanto, disse ser estranho o ex-atleta ter namorada e se portar dessa forma. Acho que eles só não ficaram ainda porque ela [Cariúcha] não foi para cima. Porque ele não vai cortar ela. [...] Ele não tem caráter e é bem plantinha.

: "Hoje ela [Cariúcha] soltou que ele é seu irmãozinho. Não é, amiga, desculpa. Você não sente isso. A gente sente uma malícia de ambas as partes. E ele tem uma pessoa lá fora, ele namora." Lily: "Vocês já tentaram avisar ela várias vezes... Eu a amo, mas ela é uma pessoa explosiva, a gente conhece." Jenny: "Ele tem que se colocar no lugar dele, de homem que namora.".

O triou de peoas afirmou que gostaria de falar com Cariúcha sobre a proximidade com Henrique — que tem namorada —, mas confessou ter receio da reação da funkeira.

