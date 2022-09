‘Neydrasto’, Tiago Ramos expõe Thomaz Costa: ‘diz que é cristão e fuma maconha, beija e dá’

Apelidado por Neydrasto pelos telespectadores de A Fazenda 14, Tiago Ramos expôs Thomaz Costa durante o bate-boca que rolou após a festa na madrugada deste sábado.

O modelo criticou o fato do grupo liderado por Deolane, que dizia estar do seu lado, não ter ficado do seu lado e sim do de Thomaz após uma simples punição por bebida, e alfinetou a imagem de cristão que o ex de Larissa Manoela tenta passar no reality show: "O povo que tava do meu lado nessa desgraça fica lá do lado do cara porque eu bebi e ele não. Ele que diz que é cristão mas fuma maconha da desgraça" , disse, revoltado.

Em outra ocasião, quando Thomaz o encarou durante a briga, o ex da mãe de Neymar disse: “Eu sei que tu beija mesmo, e é melhor deixar em off. Sei que tu beija e dá mesmo.".