Nadja e Lucas discutem em A Fazenda: 'Briga olhando pra câmera'

Nadja e Lucas trocaram farpas em A Fazenda antes da gravação do programa 'Hora de Faro' que será exibido no próximo domingo (12).

Tudo começou com indiretas de Lucas sobre coisas que Nadja apontou sobre ele ao longo do programa. A peoa se irritou. "Sonso! Você foi ingrato com o André. Ele sempre te abraçou e você fez o que ontem? Ingrato!".

Nadja comentou que, ontem, durante a roça, a apresentadora Adriane Galisteu perguntou a Lucas o peão "mais gente boa" da casa e ele escolheu Kally, em vez de André, com quem mais convive durante o confinamento.

Lucas rebateu as acusações. "Ai meu Deus, fale sobre você, tenha argumentos, não fale sobre adjetivos".

Nadja enfrentou o peão. "Não venha crescer pra cima de mim, você só cresce pra cima de mulher. Foi errado o que você fez com a Alicia, subiu em cima da cama e foi pra cima dela. Tu briga com as pessoas olhando para as câmeras". Após eles se acalmarem, Lucas disse que a peoa agora ficaria "soltando piadinha".