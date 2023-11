Márcia Fu discute com Radamés durante Hora do Faro: 'covarde'

Márcia ficou revoltada com o jogador após ele falar sobre os amigos dela fora do reality: "O que você tá falando lá de fora, hein seu covarde? Eu tô falando da sua vida lá de fora? Quer que eu fale?"

Em seguida, Radamés rebateu a explicação da ex-atleta: "A Márcia, ela confunde muito as coisas. Ela acha que fidelidade de uma pessoa para a outra é só quando você tem um relacionamento amoroso. Eu acho que fidelidade você deve sim, a um amigo, a um parceiro, com quem você joga aqui. Eu tô com pena e com dó dos amigos dela lá fora".

Márcia Fu discutiu com Radamés, neste domingo (19), durante o programa Hora do Faro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.