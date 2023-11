Kally, Nadja Radamés e Tonzão estão na roça de A Fazenda

A décima roça de A Fazenda 2023 (Record) foi formada com uma dinâmica totalmente diferente. No lugar do tradicional Resta Um, os peões foram surpreendidos com um Restam dois. Em meio a tantas novidades, gritos e acusações, Kally, Nadja, Radamés e Tonzão pararam na berlinda. Mas a roça ainda não está formada, um deles — menos Radamés, ainda pode escapar com a Prova do Fazendeiro.