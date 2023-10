Kally fica bêbada antes do jogo da discórdia e discute com Marcia Fu; vídeo

Vish... Peões tentam acalmar @kallyfonsecaof, enquanto a peoa continua falando que @marciafuorigin falou que não gosta de @simioniofc



Antes do jogo da discórdia, a produção de A Fazenda liberou bebidas alcoólicas para os peões, neste domingo (22). No entanto, Kally acabou bêbada e perdeu o controle antes da dinâmica. Ela discutiu com Marcia Fu e disse que queria deixar o reality.

Segundo Black, Kally bebeu 6 copos em 10 minutos. "Eu só não quero que você fique mal lá fora. Não tá legal o que você tá fazendo. Você bebeu 6 copos em 10 minutos, você tá embolando a língua", alertou o ex-bbb.

Enquanto ouvia Cezar, a cantora disse querer desistir do programa. No entanto, o peão consolou a amiga. "Você não vai embora, vai ficar aqui com a gente. Você é forte! Você é guerreira, você tem um sonho!". "Eu quero ir embora, eu não tô bem", continuava a dizer ela, alcoolizada.

Em seguida, Alicia também tentou ajudar a loira: "Amiga, você tá bêbada".

"Bebi mesmo, qual é o problema?", gritou Kally. Tonzão chegou a pedir para a peoa não participar da dinâmica: "A gente tá vendo que tem uma integrante hoje que não tem condições de responder, vamos ter responsabilidade com nós mesmos. Nossa amiga não tá em condições hoje de responder, vamos ter esse carinho e esse cuidado!".

Ao ver a situação, Márcia Fu xingou Kally e as duas começaram a discutir. "Não é da sua conta se eu jogo com bicho ou o caralho a quatro. Antes de enfiar o meu nome com qualquer coisa, você pensa três vezes, porque eu penso três vezes antes de falar que você está bêbada e está dando vexame", afirmou a atleta.

Kally e Fu continuam a briga. Jaque, então, pediu para Kally se acalmar. "Senta ali amiga, por favor. "Eu te amo. Por favor. Tá feio. Senta ali, porque está feio".