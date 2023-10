Kally discute com peoas após ser acusada de jogar absorvente no vaso sanitário; vídeo

Eita, o que está acontecendo?



Durante a festa Brasil de A Fazenda 2023 (Record), Jenny Miranda e Lily Nobre acusaram Kally de jogar um absorvente íntimo no vaso sanitário da sede. A cantora se revoltou com a queixa das peoas.

Lily: "Não é a primeira vez que você faz isso."

Jenny: "Não foi você que foi ao banheiro agora e jogou absorvente? Eu tive que tirar." Kally negou as acusações, chamando-as de "ridículas". Lily: "A gente já falou na moral com você, se não prestar atenção vai ser difícil. É nojento. Só estamos pedindo para ter cuidado com a casa!"

Não fui eu! Quero que a minha mãe vá para o inferno se fui eu. Kally Lily: "Você acabou de falar que, quando chegou ao banheiro, não tinha nenhum absorvente íntimo ou diário. Você fez xixi e não viu. Não é uma briga, é para você se conscientizar." Lily deixou a discussão, que continuou entre Kally e Jenny. A filha de Gretchen afirmou que a cantora foi para cima dela — no entanto, as câmeras do PlayPlus, streaming da Record, cortaram as cenas.