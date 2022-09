Jornalista Bruno Tálamo é o primeiro eliminado de 'A Fazenda 14'

"Foi incrível, quero agradecer a todos pela oportunidade. Claro que é um baque emocional muito grande ser o primeiro eliminado. Vou ter que repensar muita coisa e me acolher na minha família, que vai ser fundamental para mim", afirmou o jornalista ao se despedir do programa.

O jornalista Bruno Tálamo foi o primeiro eliminado, nesta quinta-feira (22), de 'A Fazenda 14'. Ele foi o menos votado pelo público, com 15,69% dos votos, ao disputar a berlinda contra Tiago Ramos, 57,08%, e Deborah Albuquerque que recebeu 27,23% dos votos para permanecer no reality.

