Jaque faz jantar romântico na casa da árvore para Lucas em A Fazenda; vídeo

Lucas sorriu e agradeceu a namorada quando viu tudo. "Obrigado, vida, está lindo". Jaque brincou: "A produção me matando porque eu peguei as florzinha".

A ex-BBB fez um macarrão com molho branco, sorvete e um bolo de cenoura com chocolate. Os demais peões entraram na brincadeira e a ajudaram. Depois, Jaque acordou Lucas, colocou uma venda nele e mostrou a surpresa na casa da árvore.

Jantar romântico? Temos! @JaqueGrohalski organizou a surpresa pra comemorar a "quase uma semana" de namoro com @lucassouzaofl Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/AMhCYhmwem

