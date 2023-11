Gretchen detona Jenny: '40 anos de carreira não são 40 dias de reality'

Jenny continuou detonando Gretchen e acrescentou: "Eu tenho provas! Atrás da mídia era diferente, um exemplo: ela dava coisas para os filhos biológicos, pagava faculdade, um dia eu pedi dinheiro: 'Me empresta 500 reais que eu estou sem comida em casa'. 'Eu não tenho', e cheia de shows." Com isso, nesta segunda-feira (6), a cantora fez um post no Instagram e reforçou que "40 anos de carreira não são 40 dias de reality".

