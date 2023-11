Fazendeira Jaque pode mudar voto após Kally e Black formarem casal

Depois de Cezar Black e Kally Fonseca assumirem que são um casal em A Fazenda 2023 (RecordTV), a Fazendeira Jaquelline pode mudar sua indicação para a próxima Roça.

Na tarde de sábado (18), no Rancho do Fazendeiro, a ex-bbb já havia contado que iria indicar alguém do Paiol: "Eu vou mandar alguém do Paiol, isso é nítido". Agora, em conversa com Lucas, ela dá a entender que Cezar Black não seria mais uma opção de voto. "Eu falei com a Kally que queria conversar com ela hoje", conta a fazendeira. Lucas não concorda: "Acho que não é o momento ainda. Você não tem uma opinião concreta sobre o fato e você não precisa interferir". Jaque: "É que agora eu fiquei muito confusa. Você ficou confuso ou não?" Lucas: "Não, eu acho que o que aconteceu foi um reposicionamento dele no jogo. Ele viu como ele estava sendo, qual era o comportamento dele e ele viu que não tava sendo legal. Válido, mas isso não abstém as atitudes que ele teve no passado". Jaque: "Tenho que pensar então. Pensar muito!".