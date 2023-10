A Fazenda: Na baia, Rachel chora com medo de ir para roça de novo

Após a prova, Rachel chorou no quarto e foi consolada por Kally. As duas ficaram um tempo abraçadas sem falar nada uma para a outra, enquanto a jornalista chorava. Depois, outras peoas chegaram no quarto e Rachel explicou. "É foda, acabei de voltar de uma Roça", disse ela. "Fica tranquila, você vai voltar de novo. É bom que você vai criando anticorpos", brincou Simioni. "Anticorpos é ótimo", riu Rachel. Rachel continuou explicando o motivo do choro. "É só a probabilidade de ir pra Roça de novo, é três pra um a possibilidade", contou a loira. "Mas você não vai não, Rachel", tentou consolar Jenny".

