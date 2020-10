A Fazenda: Mirella desmaia após formação de roça; veja vídeo

A MC Mirella desmaiou logo após a formação da roça, nesta terça-feira (20), em 'A Fazenda 12'.

A funkeira estava em uma cadeira quando passou mal e Biel a segurou. O cantor a pega no colo e a coloca na mesa. Rapidamente as câmeras do PlayPlus trocam de lugar, mas é possível escutar os peões pedindo ajuda médica.

Os fãs da funkeira ficaram preocupados e publicaram diversas mensagens de apoio a cantora. Aproximadamente 10 minutos depois, Mirella aparece tomando um remédio. Em conversa com Biel, Juliano e Victória, a cantora chorou e desabafou: "Senhor, por favor, não me deixa mais passar mal aqui dentro e preocupar as pessoas lá fora.