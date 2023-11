A Fazenda: Lucas e Cezar Black brigam aos berros e produção corta câmeras

Black sobre Lucas: "Engraçado, ele falava tanto da Cariúcha! Me chamou de merda, cuspiu na minha cara. Me chamou de fdp. Ele não sustenta quem ele é. Agora ele foi ele! Agora tá se fingindo de coitado.'' #AFazenda pic.twitter.com/gnPAlfozM0

Um áudio da produção mandado os dois se separarem chegou a vazar, e depois do ocorrido, o ex-BBB chegou a acusar o ex-marido de Jojo Todynho de cuspir em sua cara, enquanto Lucas chegou a ameaçar bater no sino para deixar o reality show.

Lucas e Cezar Black brigaram feio na tarde desta segunda-feira (20) em A Fazenda e o sinal chegou a ser cortado para o público, revoltando os telespectadores do pay per view.

