A Fazenda: Lipe, Victória, Jake e Raissa estão na roça

A sétima roça de 'A Fazenda 12' foi formada nesta terça-feira (27). Os peões Lipe Ribeiro, Victória Villarim, Jakelyne Oliveira e Raissa estão na berlinda.

A formação começou com um dos poderes do lampião que o Biel detinha. Ele usou o 'poder da chama verde', que dizia que o fazendeiro ganharia R$ 20 mil caso deixasse o dono do poder ser o primeiro a votar. Juliano topou o acordo e Biel indicou Lipe Ribeiro. Victória Villarim recebeu 6 votos da casa e como foi a mais votada teve que puxar alguém da baia. Ela escolheu a Jake.

No jogo 'Resta Um', Tays sobrou entre os participantes, mas logo foi salva da zona de risco. Isso porque Victoria tinha o 'poder da chama vermelha', aonde teria que trocar o 4º por outro peão. Logo, ela decidiu indicar a Raissa. A ex-vice Miss Bumbum, poderia vetar alguém da prova do Fazendeiro e então, vetou a própria Victória, que vai direto pra roça.

A eliminação acontece na quinta-feira (29).