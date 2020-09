A Fazenda: ex-vice Miss Bumbum, Raissa Barbosa tem vídeos íntimos vazados

Raissa Barbosa, participante de "A Fazenda 12" na RecordTV, teve vídeos íntimos vazados. Em nota, a assessoria da peoa disse que tomará medidas judiciais cabíveis contra os vazamentos.

Apesar de falar abertamente sobre a produção de conteúdo pornográfico, Raissa cobra por eles -- US$ 19,99 por mês. As gravações são postadas em uma conta no OnlyFans, plataforma exclusiva para a venda de material adulto.

São pelo menos três vídeos da peoa que circulam em outros sites não autorizados a publicá-los. Neles, ela aparece nua e também em atos sexuais com homens que cobrem o rosto para não serem identificados.