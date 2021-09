A Fazenda 13: Nego do Borel briga com Mussunzinho, surta e atira balde

O ator alertou os peôes de que a conversa estava atrapalhando e acabou tirando Nego do sério. Os dois começaram a discutir, mas a Record cortou a transmissão do local e mostrou pouca coisa da briga.

Após a primeira festa marcada pela chegada de Sthefane Matos, escolhida pelo público para entrar em A Fazenda 13, os peões foram dormir. Na Baia, Mussunzinho ficou incomodado por não conseguir dormir com Nego do Borel e Dayane Mello conversando.

